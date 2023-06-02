Гетце продлил контракт с «Айнтрахтом»

«Айнтрахт» объявил о продлении контракта с Марио Гетце.

Новое соглашение 30-летнего полузащитника действует до лета 2026 года. Его предыдущий контракт истекал годом раньше.

Гетце выступает за команду с лета прошлого года. В текущем сезоне он сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 9 результативных передач.