«Герта» одолела «Унион» в берлинском дерби
«Герта» переиграла «Унион» в матче 10-го тура чемпионата Германии (3:1).
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10-й тур
«Герта» — «Унион Б» — 3:1 (0:1)
Голы: Авонийи, 20 (0:1). Пекарик, 51 (1:1). Пентек, 74 (2:1). Пентек, 77 (3:1).
«Герта»: Шволов, Пекарик (Зефейк, 90+2), Боята, Платтенхардт, Штарк, Торунарига, Дарида (Дилросюн, 46), Тузар (Пентек, 46), Гендузи, Лукебакио (Миттельштедт, 85), Кунья (Леки, 90+2).
«Унион Б»: Луте, Триммель (Бюльтер, 78), Кнохе, Фридрих, Ленц (Гиссельманн, 77), Рюерсон (Беккер, 82), Андрих, Премель (Тойхерт, 83), Крузе, Авонийи (Грисбек, 54), Ингвартсен.
Предупреждения: Триммель, 35. Рюерсон, 52. Ленц, 63. Кунья, 84.
Удаление: Андрих, 23.
Судья: Брих.
4 декабря. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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