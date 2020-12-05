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«Герта» одолела «Унион» в берлинском дерби

00:35

«Герта» переиграла «Унион» в матче 10-го тура чемпионата Германии (3:1).

Чемпионат Германии

Бундеслига

10-й тур

«Герта» — «Унион Б» — 3:1 (0:1)

Голы: Авонийи, 20 (0:1). Пекарик, 51 (1:1). Пентек, 74 (2:1). Пентек, 77 (3:1).

«Герта»: Шволов, Пекарик (Зефейк, 90+2), Боята, Платтенхардт, Штарк, Торунарига, Дарида (Дилросюн, 46), Тузар (Пентек, 46), Гендузи, Лукебакио (Миттельштедт, 85), Кунья (Леки, 90+2).

«Унион Б»: Луте, Триммель (Бюльтер, 78), Кнохе, Фридрих, Ленц (Гиссельманн, 77), Рюерсон (Беккер, 82), Андрих, Премель (Тойхерт, 83), Крузе, Авонийи (Грисбек, 54), Ингвартсен.

Предупреждения: Триммель, 35. Рюерсон, 52. Ленц, 63. Кунья, 84.

Удаление: Андрих, 23.

Судья: Брих.

4 декабря. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».

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