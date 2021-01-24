«Герта» объявила об уходе главного тренера Лаббадии

«Герта» объявила об отставке главного тренера Бруно Лаббадии. Вслед за специалистом команду покинул управляющий директор Михаэль Преетца.

Руководство немецкого клуба решило уволить тренера после вчерашнего разгромного поражения от «Вердера» (1:4).

До конца текущего сезона обязанности Преетца будет спортивный директор Арне Фридрих. Ранее сообщалось, что место 54-летнего тренера может занять Паль Дардай, работавший с берлинской командой с 2015 по 2019 год.

Лаббадиа возглавлял «Герту» с апреля 2020 года. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 17 очками.