«Герта» объявила об уходе главного тренера Лаббадии
15:12
«Герта» объявила об отставке главного тренера Бруно Лаббадии. Вслед за специалистом команду покинул управляющий директор Михаэль Преетца.
Руководство немецкого клуба решило уволить тренера после вчерашнего разгромного поражения от «Вердера» (1:4).
До конца текущего сезона обязанности Преетца будет спортивный директор Арне Фридрих. Ранее сообщалось, что место 54-летнего тренера может занять Паль Дардай, работавший с берлинской командой с 2015 по 2019 год.
Лаббадиа возглавлял «Герту» с апреля 2020 года. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 17 очками.
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