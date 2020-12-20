«Герта» может выкупить Гендузи у «Арсенала»

«Герта» может выкупить у «Арсенала» арендованного полузащитника Маттео Гендузи, сообщает talkSPORT.

По информации источника, берлинский клуб планирует провести переговоры по трансферу с «канонирами» в январе. Сообщается, что главный тренер «Герты» Бруно Лаббадия доволен выступлениями 21-летнего француза и хочет сохранить футболиста.

В сезоне-2020/21 Гендузи провел 7 матчей за «Герту», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.