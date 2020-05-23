«Герта», «Челси» и «Арсенал» претендуют на Джерома Боатенга

Защитник «Баварии» Джером Боатенг привлек интерес «Челси», «Арсенала» и «Герты», сообщает Daily Express.

По информации источника, клубы планируют побороться за 31-летнего немца в летнее трансферное окно. Ранее сам Боатенг выражал желание завершить карьеру в «Герте» вместе со своим братом, Кевином-Принсом.

В сезоне-2019/20 Боатенг провел за «Баварию» 25 матчей и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 12 миллионов евро.

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В субботу, 23 мая «Бавария» встретится с франкфуртским «Айнтрахтом» в рамках 27-го тура бундеслиги, начало — в 19.30 по московскому времени. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Баварии» — 1,16, ничья — 9,00, победа «Айнтрахта» — 15,75.