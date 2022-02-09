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Сегодня, 19:25

Гендиректор «Баварии» Кан лишен водительских прав на месяц за превышение скорости

Гендиректор «Баварии» Оливер Кан лишен водительских прав на месяц за превышение скорости
Карен Саркисян
Корреспондент

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан лишен водительских прав на месяц за превышение скорости, сообщает Bayern&Germany в Twitter 9 февраля.

По информации источника, Свенья Кан, жена гендиректора мюнхенского клуба, возит мужа на работу и забирает его домой.

Кан является гендиректором «Баварии» с лета 2021 года.

52-летний немец является восьмикратным чемпионом Германии в составе «Баварии», а также чемпионом Европы 1996 года в составе сборной Германии.

Оливер Кан
Футбол
ФК Бавария
0
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 21 17 1 3 68-21 52
2
 Байер 21 11 5 5 54-34 38
3
 Боруссия Д 21 14 1 6 54-36 43
4
 РБ Лейпциг 21 9 4 8 40-26 31
5
 Фрайбург 21 9 6 6 33-24 33
6
 Хоффенхайм 21 9 4 8 41-34 31
7
 Майнц 21 9 3 9 30-23 30
8
 Унион Б 21 9 7 5 29-27 34
9
 Айнтрахт Ф 21 8 7 6 33-32 31
10
 Кельн 21 8 8 5 33-34 32
11
 Арминия 21 4 10 7 21-27 22
12
 Бохум 21 7 4 10 20-30 25
13
 Боруссия М 21 6 5 10 27-38 23
14
 Вольфсбург 21 7 3 11 21-33 24
15
 Аугсбург 21 5 7 9 22-35 22
16
 Штутгарт 21 4 6 11 24-38 18
17
 Герта 21 6 5 10 23-43 23
18
 Гр. Фюрт 21 2 4 15 18-56 10
Результаты / календарь
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24 тур
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28 тур
29 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.02 22:30
РБ Лейпциг – Кельн
 - : -
12.02 17:30
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
 - : -
12.02 17:30
Боруссия М – Аугсбург
 - : -
12.02 17:30
Бохум – Бавария
 - : -
12.02 17:30
Гр. Фюрт – Герта
 - : -
12.02 17:30
Фрайбург – Майнц
 - : -
12.02 20:30
Байер – Штутгарт
 - : -
13.02 17:30
Унион Б – Боруссия Д
 - : -
13.02 19:30
Хоффенхайм – Арминия
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 24
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 18 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 17 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 17 1 3
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