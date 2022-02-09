Гендиректор «Баварии» Кан лишен водительских прав на месяц за превышение скорости

Гендиректор «Баварии» Оливер Кан лишен водительских прав на месяц за превышение скорости

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан лишен водительских прав на месяц за превышение скорости, сообщает Bayern&Germany в Twitter 9 февраля.

По информации источника, Свенья Кан, жена гендиректора мюнхенского клуба, возит мужа на работу и забирает его домой.

CEO Oliver Kahn has had his driver's license suspended for a month for speeding — his wife Svenja has been driving him to S?bener Stra?e and picking him up [Bild] pic.twitter.com/IrdHD1KhJv — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 9, 2022

Кан является гендиректором «Баварии» с лета 2021 года.

52-летний немец является восьмикратным чемпионом Германии в составе «Баварии», а также чемпионом Европы 1996 года в составе сборной Германии.