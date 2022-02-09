Полузащитник «Баварии» Мусиала заразился коронавирусом

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

18-летний немец сдал положительный тест на коронавирус. Полузащитник находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо.

В нынешнем сезоне Мусиала забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в 27 матчах за «Баварию».

Напомним, 12 февраля подопечные Юлиана Нагельсманна в гостях сыграют с «Бохумом» в матче 22-го тура чемпионата Германии. После 21 тура мюнхенцы набрали 52 очка и возглавляют турнирную таблицу бундеслиги.