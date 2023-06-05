«Штутгарт» обыграл «Гамбург» во втором стыковом матче и сохранил место в бундеслиге

«Штутгарт» на выезде обыграл «Гамбург» в ответном стыковом матче за право выступать в бундеслиге в следующем сезоне — 3:1.

Счет открыл полузащитник хозяев поля Сонни Киттель на 6-й минуте встречи. У гостей дублем отметился хавбек Энцо Мийо, еще один гол забил нападающий Силас.

Таким образом, «Штутгарт» победил по итогам двух игр со счетом 6:1 и сохранил место в бундеслиге. «Гамбург» в следующем сезоне сыграет во втором дивизионе.