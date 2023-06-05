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«Штутгарт» обыграл «Гамбург» во втором стыковом матче и сохранил место в бундеслиге

Мария Гусева
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Игроки «Штутгарта».
Фото Reuters

«Штутгарт» на выезде обыграл «Гамбург» в ответном стыковом матче за право выступать в бундеслиге в следующем сезоне — 3:1.

Счет открыл полузащитник хозяев поля Сонни Киттель на 6-й минуте встречи. У гостей дублем отметился хавбек Энцо Мийо, еще один гол забил нападающий Силас.

Таким образом, «Штутгарт» победил по итогам двух игр со счетом 6:1 и сохранил место в бундеслиге. «Гамбург» в следующем сезоне сыграет во втором дивизионе.

Германия. Стыковые матчи. Переходные матчи
05 июн, 21:45. Volksparkstadion (Гамбург)
Гамбург
1:3
Штутгарт

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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 21 8 5 92-38 71
2
 Боруссия Д 34 22 5 7 83-44 71
3
 РБ Лейпциг 34 20 6 8 64-41 66
4
 Унион Б 34 18 8 8 51-38 62
5
 Фрайбург 34 17 8 9 51-44 59
6
 Байер 34 14 8 12 57-49 50
7
 Айнтрахт Ф 34 13 11 10 58-52 50
8
 Вольфсбург 34 13 10 11 57-48 49
9
 Майнц 34 12 10 12 54-55 46
10
 Боруссия М 34 11 10 13 52-55 43
11
 Кельн 34 10 12 12 49-54 42
12
 Хоффенхайм 34 10 6 18 48-57 36
13
 Вердер 34 10 6 18 51-64 36
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 Бохум 34 10 5 19 40-72 35
15
 Аугсбург 34 9 7 18 42-63 34
16
 Штутгарт 34 7 12 15 45-57 33
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 Шальке 34 7 10 17 35-71 31
18
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