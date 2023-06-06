«Ливерпуль» интересуется защитником «Баварии» Паваром

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает Todofichajes.

По информации издания, игроком также интересуются дортмундская «Боруссия», «Интер» и «Манчестер Сити».

27-летний француз играет за «Баварию» с лета 2019 года. Его контракт рассчитан до июня 2024 года.

В этом сезоне Павар провел 30 матчей за команду в бундеслиге, забив 4 гола и сделав 1 ассист.