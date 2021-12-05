«Фрайбург» громит «Боруссию» в Менхенгладбахе после первого тайма со счетом 6:0
После первого тайма матча 14-го тура чемпионата Германии «Боруссия» (Менхенгладбах) — «Фрайбург» гости ведут со счетом 6:0.
Уже на второй минуте Максимилиан Эггештайн открыл счет. К 25 минутам «Фрайбург» успел отличиться пять раз. Забивали Кевин Шаде, Филипп Линхарт, Николас Хефлер и Лукас Хелер. Нико Шлоттербек на 37-й минуте довел счет до 6:0.
В случае победы «Фрайбург» наберет 25 очков и поднимется на четвертое место. «Боруссия» с 18-ю очками будет 13-й.
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