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«Штутгарт» и «Герта» сыграли вничью, Йоветич сделал дубль

19:24
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«Штутгарт» сыграл вничью с «Гертой» (2:2) в матче 14-го тура чемпионата Германии.

В составе хозяев отличились Омар Мармуш и Филипп Ферстер. У гостей дубль сделал Стеван Йоветич.

«Штутгарт» набрал 14 очков и занимает 15-е место. У «Герты» 15 очков и 14-я позиция.

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
05 дек, 17:30. Mercedes-Benz Arena (Штутгарт)
Штутгарт
2:2
Герта
Голы
Мармуш, 15 (1:0), Ферстер, 19 (2:0), Йоветич, 40 (2:1), Йоветич, 76 (2:2)
Штутгарт
Мюллер Антон Мавропанос Соса Ито Эндо Ферстер Мангаля (Каразор, 75 ) Массимо (Тибиди, 46 ) Мармуш Эль-Гаддиуи (Катомпа Мвумпа, 63 )
Герта
Шволов Пекарик Боята Платтенхардт Торунарига (Штарк, 72) Дарида Аскасибар Маолида (Эккеленкамп, 63) Бельфодиль (Пентек, 85) Йоветич Рихтер (Боатенг, 72)
Предупреждения
Боатенг 90
Судьи
Бранд

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
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  • bk news
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  • Sport Prediction
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 1
Краснодар 2
2-й тайм

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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