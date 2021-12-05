«Штутгарт» и «Герта» сыграли вничью, Йоветич сделал дубль
«Штутгарт» сыграл вничью с «Гертой» (2:2) в матче 14-го тура чемпионата Германии.
В составе хозяев отличились Омар Мармуш и Филипп Ферстер. У гостей дубль сделал Стеван Йоветич.
«Штутгарт» набрал 14 очков и занимает 15-е место. У «Герты» 15 очков и 14-я позиция.
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