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«Герта» объявила о подписании контракта с Йоветичем

11:14
Стефан Йоветич (слева). Фото ФК «Герта»
Стефан Йоветич (слева). Фото ФК «Герта»
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«Герта» объявила о заключении контракта с нападающим Стефаном Йоветичем.

31-летний черногорец подписал соглашение с клубом из Берлина до конца июля 2023 года с опцией продления на еще один год.

Предыдущим клубом Йоветича был «Монако», футболист покинул монегасков на правах свободного агента. В сезоне-2020/21 форвард провел за команду 33 матча, на его счету 7 голов и 1 результативная передача.

Дополнительная информация:

https://www.herthabsc.com/de/nachrichten/2021/07/verpflichtung-jovetic-2122

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Иван Торопцев все материалы автора

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