«Герта» объявила о подписании контракта с Йоветичем

«Герта» объявила о заключении контракта с нападающим Стефаном Йоветичем.

31-летний черногорец подписал соглашение с клубом из Берлина до конца июля 2023 года с опцией продления на еще один год.

Предыдущим клубом Йоветича был «Монако», футболист покинул монегасков на правах свободного агента. В сезоне-2020/21 форвард провел за команду 33 матча, на его счету 7 голов и 1 результативная передача.