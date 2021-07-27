«Герта» объявила о подписании контракта с Йоветичем
11:14
«Герта» объявила о заключении контракта с нападающим Стефаном Йоветичем.
31-летний черногорец подписал соглашение с клубом из Берлина до конца июля 2023 года с опцией продления на еще один год.
Hertha BSC ? @sjovetic! Vor traumhaftem Panorama schlie?t sich der montenegrinische St?rmer unserer blau-wei?en Familie an. ?? Herzlich Willkommen, Stevan! ?— Hertha BSC (@HerthaBSC) July 27, 2021
? https://t.co/lr5TaHefZX ?#BSCinLeogang #GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/N2NoIlREQQ
Предыдущим клубом Йоветича был «Монако», футболист покинул монегасков на правах свободного агента. В сезоне-2020/21 форвард провел за команду 33 матча, на его счету 7 голов и 1 результативная передача.
Дополнительная информация:
https://www.herthabsc.com/de/nachrichten/2021/07/verpflichtung-jovetic-2122
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