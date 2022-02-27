Левандовски: «Если ты проигрываешь Месси и становишься вторым, можешь считать себя победителем»
Левандовски высказался о «Золотом мяче», который вручили Месси
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски высказался о «Золотом мяче», который в 2021 году вручили нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси.
«Если ты проигрываешь Месси и становишься вторым, можешь считать себя победителем, — приводит слова Левандовски Diario Sport со ссылкой на Telefoot. — Если меня сравнивают с Лионелем, значит, что я провел отличный сезон».
В нынешнем сезоне 33-летний поляк забил 39 мячей и отдал три результативные передачи в 33 матчах за мюнхенскую команду.
На счету 34-летнего аргентинца семь голов и восемь передач в 21 встрече за парижан.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|24
|19
|1
|4
|75-26
|58
|
2
|Боруссия Д
|23
|16
|1
|6
|63-36
|49
|
3
|Байер
|24
|13
|5
|6
|63-39
|44
|
4
|РБ Лейпциг
|23
|11
|4
|8
|49-28
|37
|
5
|Фрайбург
|24
|11
|7
|6
|39-26
|40
|
6
|Хоффенхайм
|24
|12
|4
|8
|47-36
|40
|
7
|Майнц
|24
|10
|4
|10
|35-29
|34
|
8
|Унион Б
|24
|10
|7
|7
|32-32
|37
|
9
|Кельн
|24
|9
|9
|6
|36-38
|36
|
10
|Айнтрахт Ф
|24
|8
|7
|9
|33-36
|31
|
11
|Бохум
|23
|8
|5
|10
|25-33
|29
|
12
|Арминия
|24
|5
|10
|9
|22-32
|25
|
13
|Вольфсбург
|24
|8
|4
|12
|26-37
|28
|
14
|Аугсбург
|23
|5
|7
|11
|25-40
|22
|
15
|Боруссия М
|24
|7
|6
|11
|32-48
|27
|
16
|Штутгарт
|24
|4
|7
|13
|28-45
|19
|
17
|Герта
|24
|6
|5
|13
|25-54
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|24
|3
|5
|16
|22-62
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.02
|22:30
|
Хоффенхайм – Штутгарт
|2 : 1
|26.02
|17:30
|
Байер – Арминия
|3 : 0
|26.02
|17:30
|
Боруссия М – Вольфсбург
|2 : 2
|26.02
|17:30
|
Гр. Фюрт – Кельн
|1 : 1
|26.02
|17:30
|
Унион Б – Майнц
|3 : 1
|26.02
|17:30
|
Фрайбург – Герта
|3 : 0
|26.02
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|0 : 1
|27.02
|17:30
|
Бохум – РБ Лейпциг
|- : -
|27.02
|19:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|28
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|21
|2
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|20
|1
|5
|
|
Роберт Андрих
Байер
|19
|1
|4
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