Левандовски: «Если ты проигрываешь Месси и становишься вторым, можешь считать себя победителем»

Левандовски высказался о «Золотом мяче», который вручили Месси

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски высказался о «Золотом мяче», который в 2021 году вручили нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси.

«Если ты проигрываешь Месси и становишься вторым, можешь считать себя победителем, — приводит слова Левандовски Diario Sport со ссылкой на Telefoot. — Если меня сравнивают с Лионелем, значит, что я провел отличный сезон».

В нынешнем сезоне 33-летний поляк забил 39 мячей и отдал три результативные передачи в 33 матчах за мюнхенскую команду.

На счету 34-летнего аргентинца семь голов и восемь передач в 21 встрече за парижан.