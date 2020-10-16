Флик рассказал о том, как Сане восстанавливается от травмы

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик рассказал о ходе восстановления нападающего команды, Лероя Сане.

— Не могу точно сказать, когда Лерой вернется, но он тренируется и набрал хорошую форму, — приводит Goal.com слова Флика. — Прежде всего, нужно провести диагностику, чтобы определить, действительно ли проблема в коленном суставе, из-за которого произошел разрыв крестообразной связки.

Сане присоединился к «Баварии» летом 2020 года, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи в 3 матчах за команду. Игрок получил травму колена в матче против «Герты» (4:3) 4 октября.