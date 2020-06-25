Флик против ухода Тиагу из «Баварии». Тренер считает игрока незаменимым

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик выступает против ухода из команды полузащитника Тиагу Алькантары, сообщает Sport1.

Ранее стало известно, что 29-летний испанец не хочет продлевать контракт с мюнхенским клубов. По информации источника, Ханс Флик считает футболиста незаменимым и намерен уговорить его остаться.

В сезоне-2019/20 Алькантара провел за «Баварию» 35 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 48 миллионов евро. Сообщалось, что игрок заинтересован в переходе в «Ливерпуль».