Флик против ухода Тиагу из «Баварии». Тренер считает игрока незаменимым
25 июня 2020, 13:58
Главный тренер «Баварии» Ханс Флик выступает против ухода из команды полузащитника Тиагу Алькантары, сообщает Sport1.
Ранее стало известно, что 29-летний испанец не хочет продлевать контракт с мюнхенским клубов. По информации источника, Ханс Флик считает футболиста незаменимым и намерен уговорить его остаться.
В сезоне-2019/20 Алькантара провел за «Баварию» 35 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 48 миллионов евро. Сообщалось, что игрок заинтересован в переходе в «Ливерпуль».