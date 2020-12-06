Флик прокомментировал ничью 3:3 с «Лейпцигом»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал ничью с «Лейпцигом» (3:3) в матче 10-го тура бундеслиги.

«Это был сумасшедший матч, и хорошо, что мы не проиграли. Это тот результат, которому можно радоваться. Да, нельзя оставлять соперников одних у ворот, как это было в случае с голом Форсберга, но «Бавария» над этим работает», — цитирует Флика Get German.

Также тренер мюнхенцев обратил внимание, что полузащитник Джамал Муисала и нападающий Кингсли Коман провели отличную встречу.

После данной игры «Бавария» лидирует в чемпионате Германии с 23 очками, «Лейпциг» — второй (21 балл).