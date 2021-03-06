Флик назвал особенным предстоящий матч «Баварии» с дортмундской «Боруссией»
Главный тренер «Баварии» Ханс Флик поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии».
«Матчи против «Боруссии» всегда являются особенными для нас. Все наши игры в последние годы были очень высокого качества. У Дортмунда сильная команда, хоть у нее и есть проблемы в нынешнем сезоне. Мы должны показать свой лучший футбол», — цитирует официальный сайт «Баварии» Флика.
Матч «Бавария» — «Боруссия» состоится сегодня, 6 марта. Начало — в 20.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/en/news/matchpreviews/2021/03/preview-bundesliga-md24-fc-bayern-vs-borussia-dortmund
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю