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Флик назвал особенным предстоящий матч «Баварии» с дортмундской «Боруссией»

10:48
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Главный тренер «Баварии» Ханс Флик поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии».

«Матчи против «Боруссии» всегда являются особенными для нас. Все наши игры в последние годы были очень высокого качества. У Дортмунда сильная команда, хоть у нее и есть проблемы в нынешнем сезоне. Мы должны показать свой лучший футбол», — цитирует официальный сайт «Баварии» Флика.

Матч «Бавария» — «Боруссия» состоится сегодня, 6 марта. Начало — в 20.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/en/news/matchpreviews/2021/03/preview-bundesliga-md24-fc-bayern-vs-borussia-dortmund

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