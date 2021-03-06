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Терзич считает, что «Боруссия» способна навязать равную борьбу «Баварии»

11:17
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Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии».

«Прекрасно известно, что «Бавария» — клуб высочайшего уровня. Эта команда была самой успешной в мире в прошлом году, но в двух очных встречах против нее мы показали, что способны навязать борьбу. Результаты этих встреч определяли детали», — цитирует официальный сайт «Баварии» Терзича.

Матч «Бавария» — «Боруссия» состоится сегодня, 6 марта. Начало — в 20.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/en/news/matchpreviews/2021/03/preview-bundesliga-md24-fc-bayern-vs-borussia-dortmund

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