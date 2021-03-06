«Шальке» и «Майнц» не забили голов
«Шальке» и «Майнц» сыграли вничью в матче 24-го тура чемпионата Германии (0:0).
«Шальке» остался на последнем месте в турнирной таблице. «Майнц» поднялся на 16-ю строчку.
Чемпионат Германии
Бундеслига
24-й тур
«Шальке-04» — «Майнц» — 0:0
«Шальке-04»: Реннов, Мустафи, Колашинац (Маскарель, 79), Виллиам, Беккер, Тиав, Раман (Очипка, 90+3), Сердар, Боздоган (Стамбули, 46), Чалханоглу, Хоппе (Шулер, 61).
«Майнц»: Центнер, Белль, Да Коста (Брозински, 80), Мвене, Ниакате, Сен Жюст, Латца (Боэтиус, 46), Кор, Баррейро (Штегер, 89), Солои (Глатцель, 74), Буркардт (Куэйсон, 89).
Предупреждения: Колашинац, 9. Белль, 47. Солои, 50. Маскарель, 84.
Судья: Брих.
5 марта. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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