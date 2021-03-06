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«Шальке» и «Майнц» не забили голов

00:23
5 марта. «Шальке-04» — «Майнц» — 0:0. Фото Twitter
5 марта. «Шальке-04» — «Майнц» — 0:0. Фото Twitter
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«Шальке» и «Майнц» сыграли вничью в матче 24-го тура чемпионата Германии (0:0).

«Шальке» остался на последнем месте в турнирной таблице. «Майнц» поднялся на 16-ю строчку.

Чемпионат Германии

Бундеслига

24-й тур

«Шальке-04» — «Майнц» — 0:0

«Шальке-04»: Реннов, Мустафи, Колашинац (Маскарель, 79), Виллиам, Беккер, Тиав, Раман (Очипка, 90+3), Сердар, Боздоган (Стамбули, 46), Чалханоглу, Хоппе (Шулер, 61).

«Майнц»: Центнер, Белль, Да Коста (Брозински, 80), Мвене, Ниакате, Сен Жюст, Латца (Боэтиус, 46), Кор, Баррейро (Штегер, 89), Солои (Глатцель, 74), Буркардт (Куэйсон, 89).

Предупреждения: Колашинац, 9. Белль, 47. Солои, 50. Маскарель, 84.

Судья: Брих.

5 марта. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».

Шальке-04 — Майнц

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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