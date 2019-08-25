Филиппе Коутинью оценил свой дебют за «Баварию»

Новичок «Баварии» бразильский нападающий Филиппе Коутинью поделился впечатлениями от дебюта за мюнхенский клуб. Во втором туре бундеслиги действующие чемпионы разгромили «Шальке» — 3:0.

— Я очень рад своему дебюту, — цитирует официальный сайт мюнхенцев бразильца. — Мы победили, поэтому это был хороший вечер. Первые впечатления очень хорошие. «Бавария» — огромный клуб с великолепными возможностями. Игра была очень интенсивной. Я здесь всего три, четыре дня и совершенно точно должен стать лучше. Я буду усердно работать".

Коутинью был арендован «Баварией» на сезон у «Барселоны» за 8,5 миллиона евро. Футболист был приобретен испанским клубом у «Ливерпуля» за 145 миллионов евро.

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