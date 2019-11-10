Фавр считает, что «Боруссия» очень слабо сыграла с «Баварией»
11:11
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр — о матче с «Баварией» (0:4) в 11-м туре чемпионата Германии.
— Нужно честно признать, что мы не вошли в игру, — цитирует Фавра официальный сайт «Баварии». — Мы показали очень слабый футбол. Мы можем проиграть здесь, но не таким образом.
В составе победителей дубль сделал Роберт Левандовски «Бавария» набрала 21 очко и занимает третье место в бундеслиге.
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https://fcbayern.com/ru/news/2019/11/stimmen-zum-liga-duell-gegen-borussia-dortmund
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