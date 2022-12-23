Фабрегас назвал лучшего молодого игрока мира

Экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» Сеск Фабрегас в своих социальных сетях назвал лучшего молодого футболиста мира на данный момент. На первое место он поставил полузащитника «Баварии» Джамала Мусиала.

«Он очень талантлив, умен и обладает необходимой решимостью», — написал Фабрегас.

В нынешнем розыгрыше 19-летний хавбек провел в чемпионате Германии 14 матчей, в которых забил девять мячей и сделал шесть ассистов.