Езил признался, что не жалеет о выступлении за сборную Германии

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил в своем Twitter рассказал, жалеет ли он о выступлении за сборную Германии.

«У меня осталось много невероятных воспоминаний об игре за сборную Германии: мы выиграли чемпионат мира в Бразилии и стали частью великой эпохи немецкого футбола.

Никогда не скажу, что жалею об этом. Многое было сказано в конце моей карьеры в сборной, я точно не жалею об этом решении. Всегда нужно двигаться дальше", — написал футболист.

Напомним, 32-летний немец решил покинуть сборную Германии после того, как на него обрушилась критика из-за совместной фотографии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.