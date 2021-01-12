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Езил признался, что не жалеет о выступлении за сборную Германии

13:19
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Полузащитник «Арсенала» Месут Езил в своем Twitter рассказал, жалеет ли он о выступлении за сборную Германии.

«У меня осталось много невероятных воспоминаний об игре за сборную Германии: мы выиграли чемпионат мира в Бразилии и стали частью великой эпохи немецкого футбола.

Никогда не скажу, что жалею об этом. Многое было сказано в конце моей карьеры в сборной, я точно не жалею об этом решении. Всегда нужно двигаться дальше", — написал футболист.

Напомним, 32-летний немец решил покинуть сборную Германии после того, как на него обрушилась критика из-за совместной фотографии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

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