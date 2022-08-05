Баженов — о трансфере Ларссона в «Шальке»: «Пусть хоть на Луну переходит. Даже неинтересно»

Экс-футболист «Спартака» Никита Баженов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход бывшего форварда красно-белых Джордана Ларссона в «Шальке».

«Я что-то совсем забыл про Ларссона. Даже очень удивился сейчас, что о нем до сих пор вспоминают. Честно, мне все равно. Пусть хоть на Луну переходит. Это не тот игрок, за кем я буду следить. Даже неинтересно. В том числе из-за его отношения к «Спартаку». Получится ли у него в «Шальке»? Никому зла не желаю. Дай бог, чтобы у него получилось. Вопросов нет, спасибо Джордану за то, что сделал для «Спартака». Но целенаправленно следить за Головиным, Миранчуком интересно, за Ларссоном — нет», — сказал Баженов «СЭ».

Ларссон выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. В сезоне-2021/22 швед забил 2 гола в 23 матчах за красно-белых, а в апреле благодаря новым правилам ФИФА приостановил контракт с клубом до 30 июня и провел остаток сезона в клубе АИК. Летом 2022 года соглашение между сторонами было расторгнуто.