Юлиан Нагельсманн: «Не скажу, что «Бавария» должна была побеждать со счетом 4:1»
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Лейпцигом» (4:1) в четвертом туре чемпионата Германии.
«В итоге мы — заслуженный победитель встречи, но не скажу, что мы должны были побеждать со счетом 4:1, — цитирует специалиста официальный сайт клуба. Мы знаем, какого уровня команда «Лейпциг». В первом тайме у нас была хорошая структура, но было слишком много потерь.
В целом игра была достаточно напряженной. После перерыва мы выдали лучший отрезок. Мы побеждаем со счетом 4:1, и это — самое главное. Это всегда хождение по краю пропасти, ведь у нас практически не было времени на тренировки. Ты берешь то, что уже наиграно и добавляешь что-то новое. Так мы хотим развиваться.
По командному построению и игре на своих позициях сегодня все было хорошо. Это был еще один шаг в правильном направлении. У Сержа (Гнабри) проблемы со спиной, резкие боли, пришлось его заменить. Прогноз на вторник пока дать не могу.
Док уже достаточно плотно с ним поработал, нужно посмотреть, что будет в ближайшие несколько дней. У Леви есть проблемы с приводящей мышцей. Его замена была мерой предосторожности».
В составе победителей отличились Роберт Левандовски, Джамал Мусиала, Лерой Сане и Эрик-Максии Шупо-Мотинг.
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Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2021/09/die-stimmen-zum-bundesliga-spiel-des-fc-bayern-bei-rb-leipzig
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