Джером Боатенг: «Левандовски заслужил «Золотой мяч». Что еще он должен был сделать — забить с центра поля через себя?»
Бывший защитник «Баварии» Джером Боатенг прокомментировал результаты голосования за «Золотой мяч».
«Если выбирать лучшего футболиста в целом, то с точки зрения таланта это Месси или Роналду, — приводит слова Боатенга Spox. — Но если учитывать титулы и статистику, то оценивать нужно по-другому. Левандовски заслужил «Золотой мяч». Что еще он должен был сделать — забить с центра поля через себя?»
Защитник назвал невероятной статистику Левандовского в нынешнем сезоне.
«Это точно не выбьет почву у Роберта из-под ног, но это большое разочарование для него, безусловно. Но это мотивирует Левандовского», — подытожил он.
Обладателем «Золотого мяча» в 2021 году стал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. 34-летний аргентинец получил награду в седьмой раз в карьере. У 33-летнего поляка пока нет ни одной награды, несмотря на то что он считался фаворитом в 2020 году, когда France Football решил не вручать «Золотой мяч» из-за пандемии коронавируса.
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Дополнительная информация:
https://www.spox.com/de/sport/fussball/bundesliga/fc-bayern/2112/Artikel/jerome-boateng-exklusiv-ballon-dor-lewandowski-messi-topspiel-bayern-bvb.html
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