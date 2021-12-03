Бывший защитник «Баварии» Джером Боатенг прокомментировал результаты голосования за «Золотой мяч».

«Если выбирать лучшего футболиста в целом, то с точки зрения таланта это Месси или Роналду, — приводит слова Боатенга Spox. — Но если учитывать титулы и статистику, то оценивать нужно по-другому. Левандовски заслужил «Золотой мяч». Что еще он должен был сделать — забить с центра поля через себя?»

Защитник назвал невероятной статистику Левандовского в нынешнем сезоне.

«Это точно не выбьет почву у Роберта из-под ног, но это большое разочарование для него, безусловно. Но это мотивирует Левандовского», — подытожил он.

Обладателем «Золотого мяча» в 2021 году стал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. 34-летний аргентинец получил награду в седьмой раз в карьере. У 33-летнего поляка пока нет ни одной награды, несмотря на то что он считался фаворитом в 2020 году, когда France Football решил не вручать «Золотой мяч» из-за пандемии коронавируса.