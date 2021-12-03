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Джером Боатенг: «Левандовски заслужил «Золотой мяч». Что еще он должен был сделать — забить с центра поля через себя?»

Джером Боатенг выразил недовольство результатами голосования за «Золотой мяч»
15:23

Бывший защитник «Баварии» Джером Боатенг прокомментировал результаты голосования за «Золотой мяч».

«Если выбирать лучшего футболиста в целом, то с точки зрения таланта это Месси или Роналду, — приводит слова Боатенга Spox. — Но если учитывать титулы и статистику, то оценивать нужно по-другому. Левандовски заслужил «Золотой мяч». Что еще он должен был сделать — забить с центра поля через себя?»

Защитник назвал невероятной статистику Левандовского в нынешнем сезоне.

«Это точно не выбьет почву у Роберта из-под ног, но это большое разочарование для него, безусловно. Но это мотивирует Левандовского», — подытожил он.

Обладателем «Золотого мяча» в 2021 году стал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. 34-летний аргентинец получил награду в седьмой раз в карьере. У 33-летнего поляка пока нет ни одной награды, несмотря на то что он считался фаворитом в 2020 году, когда France Football решил не вручать «Золотой мяч» из-за пандемии коронавируса.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54

Дополнительная информация:

https://www.spox.com/de/sport/fussball/bundesliga/fc-bayern/2112/Artikel/jerome-boateng-exklusiv-ballon-dor-lewandowski-messi-topspiel-bayern-bvb.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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