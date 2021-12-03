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Бундеслига: «Боруссия» Дортмунд — «Бавария» и другие матчи 14-го тура

12:45
Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн. Фото instagram.com/bvb09
Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн. Фото instagram.com/bvb09
Теги:
14-й тур чемпионата Германии.
Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
03 дек, 22:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
04 дек, 17:30. Schuco-Arena (Билефельд)
Арминия
Кельн
Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
04 дек, 17:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
Бохум
Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
04 дек, 17:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
Гройтер Фюрт
Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
04 дек, 17:30. Opel Arena (Майнц)
Майнц
Вольфсбург
Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
04 дек, 17:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
04 дек, 20:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Бавария
Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
05 дек, 17:30. Mercedes-Benz Arena (Штутгарт)
Штутгарт
Герта
Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
05 дек, 19:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
Фрайбург

Все матчи бундеслиги можно смотреть в прямом эфире по этой ссылке.

Все о событиях в немецкой бундеслиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Германии — здесь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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