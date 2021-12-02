Левандовски не планирует покидать «Баварию» ради «Реала»
21:13
Нападающий Роберт Левандовски не планирует переходить в мадридский «Реал», как ранее сообщалось, передает As.
По данным источника, футболист комфортно чувствует себя в нынешней команде. Кроме того, сама «Бавария» стремится сохранить форварда и весной 2022 года обсудит с поляком продление соглашения, рассчитанного до лета 2023 года.
В текущем сезоне Левандовски сыграл за «Баварию» 20 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 4 результативные передачи. 29 ноября стало известно, что футболист занял второе место в голосовании за «Золотой мяч» по итогам 2021 года.
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