Левандовски не планирует покидать «Баварию» ради «Реала»

Нападающий Роберт Левандовски не планирует переходить в мадридский «Реал», как ранее сообщалось, передает As.

По данным источника, футболист комфортно чувствует себя в нынешней команде. Кроме того, сама «Бавария» стремится сохранить форварда и весной 2022 года обсудит с поляком продление соглашения, рассчитанного до лета 2023 года.