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Левандовски не планирует покидать «Баварию» ради «Реала»

21:13
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Нападающий Роберт Левандовски не планирует переходить в мадридский «Реал», как ранее сообщалось, передает As.

По данным источника, футболист комфортно чувствует себя в нынешней команде. Кроме того, сама «Бавария» стремится сохранить форварда и весной 2022 года обсудит с поляком продление соглашения, рассчитанного до лета 2023 года.

В текущем сезоне Левандовски сыграл за «Баварию» 20 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 4 результативные передачи. 29 ноября стало известно, что футболист занял второе место в голосовании за «Золотой мяч» по итогам 2021 года.

Дополнительная информация:

https://as.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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