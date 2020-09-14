Дортмундская «Боруссия» забила 5 голов в Кубке Германии. Удивительно, но Холанн не отличился
«Боруссия» из Дортмунда разгромила «Дуйсбург» в матче 1/32 финала Кубка Германии — 5:0. Форвард дортмундцев Эрлин Холанн вышел в стартовом составе, но не смог отличиться. В 2020 году во всех турнирах клубов и сборной он провел 21 матч и забил 19 голов.
Зато забил Марко Ройс, вышедший на поле в первом матче после травмы. Форвард не играл с февраля, вышел на замену на 58-й минуте и через 10 секунд поразил ворота соперника первым же касанием.
Кубок Германии
1/32 финала
«Дуйсбург» — «Боруссия» Д — 0:5 (0:3)
Голы: Санчо, 14 — с пенальти (0:1). Беллингем, 30 (0:2). Азар, 39 (0:3). Рейна, 50 (0:4). Ройс, 58 (0:5).
«Боруссия»: Хитц, Хуммельс, Менье (Пищек, 57), Аканджи, Витсель, Эмре Джан, Азар, Санчо (Рейниер, 64), Рейна (Ройс, 57), Беллингем (Дилэйни, 46), Холанн (Брандт, 57).
Предупреждения: Беллингем, 21. Витсель, 26. Азар, 48.
Удаление: Фолькмер (Д), 38.
14 сентября. Дуйсбург. Стадион «Шауйнсланд-Райзен-Арена».