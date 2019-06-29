Дортмундская "Боруссия" возмущена календарем бундеслиги

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк выразил недовольство тем, как был составлен календарь предстоящего сезона бундеслиги. В осенней части дортмундцы после каждого из шести матчей группового турнира Лиги чемпионов играют на выезде с сильными соперниками, тогда как "Бавария" играет только дома.

– Интересно, что создатели календаря считают сбалансированным планом, – цитирует Ruhr Nachriten Цорка. – Мы всегда играем в гостях после Лиги чемпионов. Кто знаком с соревновательным стрессом и организацией выездных матчей, знает, о чем я.