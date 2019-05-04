Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Вердером" в матче 32-го тура чемпионата Германии - 2:2.

В составе дортмундцев отличились Кристиан Пулишич и Пако Алькасер. За бременский клуб голы забили Кевин Мевальд и Клаудио Писарро.

Дортмундская "Боруссия" набрала 70 очков и упустила возможность сократить отставание от лидирующей "Баварии". Разница между командами сейчас 4 очка. "Вердер", в активе которого 47 очков, по-прежнему занимает девятую строчку турнирной таблицы Бундеслиги.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

32-й тур

"Вердер" - "Боруссия Д" - 2:2 (0:2)

Голы: Пулишич, 6 (0:1). Пако Алькасер, 41 (0:2). Мевальд, 70 (1:2). Писарро, 75 (2:2).

"Вердер": Павленка, Лангкамп, Велькович, Аугустинссон, Фридль, Нури Шахин (Мевальд, 60), Классен, М.Эггештайн, Крузе, Осако (Писарро, 60), Рашица.

"Боруссия Д": Бюрки, Рафаэл Геррейру, Диалло (Филипп, 90), Аканджи, Витсель, Дилэйни (Дахуд, 83), Гетце (Брун Ларсен, 82), Вайгль, Пулишич, Санчо, Пако Алькасер.

Предупреждения: Классен, 33. Фридль, 39. Вайгль, 80.

Судья: Фриц (Германия).

4 мая. Бремен. Стадион "Weserstadion Platz".

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