Доменико Тедеско: "Шальке" был пассивен и заслуженно проиграл "Баварии"

Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско - о матче с "Баварией" (1:3) в 21-м туре чемпионата Германии.

- В целом мы потерпели заслуженное поражение. Считаю, что в первую очередь мы с самого начала не смогли хорошо войти в игру. Мы были слишком пассивны, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - В перерыве мы договорились, что постараемся прибавить, но в итоге в середине нашего лучшего отрезка мы пропустили снова. К сожалению, мы играли с опаской. Если хочешь зацепиться за очки в Мюнхене, то должен обороняться не только у своих ворот, но и впереди. Нам это не удалось.

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