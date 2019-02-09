09:52 | Футбол — Германия

Доменико Тедеско о матче с "Баварией": "В некоторых ситуациях нужно уметь страдать"

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Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско - о матче с "Баварией" в 21-м туре чемпионата Германии.

 - Действительно слабых сторон у "Баварии" нет. Мы должны быть на 100 процентов сосредоточены. Мы очень амбициозны и ждем этого матча с большим предвкушением, - цитирует специалиста официальная группа "Шальке" Вконтакте и официальный сайт "Баварии". - Нам нужна полная концентрация и самоотдача. В некоторых ситуациях нужно уметь страдать. Состав остается неизменным. Матия Настасич поправляется, посмотрим, как он будет себя чувствовать.

 Матч начнется в 20.30 по московскому времени.

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Бавария - Шальке-04

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/germany

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