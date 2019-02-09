Доменико Тедеско о матче с "Баварией": "В некоторых ситуациях нужно уметь страдать"

Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско - о матче с "Баварией" в 21-м туре чемпионата Германии.

- Действительно слабых сторон у "Баварии" нет. Мы должны быть на 100 процентов сосредоточены. Мы очень амбициозны и ждем этого матча с большим предвкушением, - цитирует специалиста официальная группа "Шальке" Вконтакте и официальный сайт "Баварии". - Нам нужна полная концентрация и самоотдача. В некоторых ситуациях нужно уметь страдать. Состав остается неизменным. Матия Настасич поправляется, посмотрим, как он будет себя чувствовать.

Матч начнется в 20.30 по московскому времени.

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