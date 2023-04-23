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Сегодня, 15:10

Дитмар Хаманн считает, что смена тренера в «Баварии» не принесла плодов

Виктория Кравченко
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Бывший игрок сборной Германии Дитмар Хаманн прокомментировал смену тренера в «Баварии». На данный момент команду возглавляет Томас Тухель.

«Это безумие. Беспомощность, неуверенность [на поле]. Это была одна из причин, по которой пришел новый тренер. Внесены изменения, чтобы вернуть команде спокойствие и уверенность. И дело в том, что после шести или семи игр, которые он [Тухель] провел здесь, это не сработало, наоборот: возможно, все пошло в другом направлении», — цитирует Хаманна Bild.

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Он сменил Юлиана Нагельсменна, который был уволен из-за недовольства руководства его работой.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей дортмундской «Боруссии» на 1 очко.

ФК Бавария
Томас Тухель
0
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В «Боруссии» рассказали о будущем Ройса
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 29 19 3 7 66-39 60
2
 Бавария 29 17 8 4 79-33 59
3
 Унион Б 28 15 7 6 43-31 52
4
 РБ Лейпциг 28 15 6 7 53-35 51
5
 Фрайбург 28 14 8 6 41-37 50
6
 Майнц 29 12 9 8 49-40 45
7
 Байер 28 13 5 10 51-41 44
8
 Вольфсбург 29 11 10 8 51-37 43
9
 Айнтрахт Ф 29 11 9 9 49-45 42
10
 Боруссия М 28 9 9 10 43-45 36
11
 Кельн 29 8 11 10 40-47 35
12
 Вердер 29 10 5 14 47-56 35
13
 Аугсбург 29 8 6 15 38-54 30
14
 Хоффенхайм 29 8 5 16 39-50 29
15
 Бохум 29 8 3 18 32-66 27
16
 Штутгарт 29 5 10 14 36-51 25
17
 Шальке 28 5 9 14 26-52 24
18
 Герта 29 5 7 17 35-59 22
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21.04 21:30
Аугсбург – Штутгарт
 1 : 1
22.04 16:30
Бохум – Вольфсбург
 1 : 5
22.04 16:30
Герта – Вердер
 2 : 4
22.04 16:30
Хоффенхайм – Кельн
 1 : 3
22.04 16:30
Майнц – Бавария
 3 : 1
22.04 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 4 : 0
23.04 16:30
Фрайбург – Шальке
 - : -
23.04 18:30
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
23.04 20:30
Боруссия М – Унион Б
 - : -
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Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 13
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 9
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 25 1 6
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 26 1 6
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 25 1 5
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