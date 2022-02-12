Директор «Барселоны» Матеу Алемани высказался о возможном приобретении нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

«Я не могу называть имена, — приводит слова Алемани Mundo Deportivo. — Единственное, что я могу сказать — то, что «Барселона» остается одним из лучших клубов в мире. Мы работаем над тем, чтобы у нас был самый конкурентоспособный состав».

Директор каталонского клуба ответил, зависит ли подписание 21-летнего норвежца от зарплатного лимита.

«Мы усердно работаем. Нужно анализировать каждую ситуацию. Найм игрока отличается от найма любого другого сотрудника. Многое нужно принимать во внимание — например, финансовый фэйр-плей. Это очень сложно», — сказал он.

В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в 150 миллионов евро.