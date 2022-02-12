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Сегодня, 17:10

Директор «Барселоны» — о возможном приобретении Холанна: «Не могу называть имена»

Директор «Барселоны» высказался о возможном приобретении Холанна
Карен Саркисян
Корреспондент

Директор «Барселоны» Матеу Алемани высказался о возможном приобретении нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

«Я не могу называть имена, — приводит слова Алемани Mundo Deportivo. — Единственное, что я могу сказать — то, что «Барселона» остается одним из лучших клубов в мире. Мы работаем над тем, чтобы у нас был самый конкурентоспособный состав».

Директор каталонского клуба ответил, зависит ли подписание 21-летнего норвежца от зарплатного лимита.

«Мы усердно работаем. Нужно анализировать каждую ситуацию. Найм игрока отличается от найма любого другого сотрудника. Многое нужно принимать во внимание — например, финансовый фэйр-плей. Это очень сложно», — сказал он.

В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в 150 миллионов евро.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220211/1001749388/alemany-haaland-trabajando-barca-mas-competitivo.html

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Вильярреал
Реал

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Интер

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 21 17 1 3 68-21 52
2
 Байер 21 11 5 5 54-34 38
3
 Боруссия Д 21 14 1 6 54-36 43
4
 РБ Лейпциг 22 10 4 8 43-27 34
5
 Фрайбург 21 9 6 6 33-24 33
6
 Хоффенхайм 21 9 4 8 41-34 31
7
 Майнц 21 9 3 9 30-23 30
8
 Унион Б 21 9 7 5 29-27 34
9
 Айнтрахт Ф 21 8 7 6 33-32 31
10
 Кельн 22 8 8 6 34-37 32
11
 Арминия 21 4 10 7 21-27 22
12
 Бохум 21 7 4 10 20-30 25
13
 Боруссия М 21 6 5 10 27-38 23
14
 Вольфсбург 21 7 3 11 21-33 24
15
 Аугсбург 21 5 7 9 22-35 22
16
 Штутгарт 21 4 6 11 24-38 18
17
 Герта 21 6 5 10 23-43 23
18
 Гр. Фюрт 21 2 4 15 18-56 10
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.02 22:30
РБ Лейпциг – Кельн
 3 : 1
12.02 17:30
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
 - : -
12.02 17:30
Боруссия М – Аугсбург
 - : -
12.02 17:30
Бохум – Бавария
 - : -
12.02 17:30
Гр. Фюрт – Герта
 - : -
12.02 17:30
Фрайбург – Майнц
 - : -
12.02 20:30
Байер – Штутгарт
 - : -
13.02 17:30
Унион Б – Боруссия Д
 - : -
13.02 19:30
Хоффенхайм – Арминия
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 24
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 18 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 17 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 17 1 3
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