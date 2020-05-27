Защитник «Баварии» Альфонсо Дэйвис стал самым быстрым футболистом 28-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (1:0), сообщает официальный сайт клуба. Его пиковая скорость составила 35,3 км/ч.

В первом тайме 19-летний футболист совершил 30 забегов на максимальной скорости. Во втором тайме — еще 12. Он принял участие в 36 единоборствах, и по этому показателю также стал лучшим в этой игре.

Канадец в текущем сезоне провел 35 матчей за «Баварию» во всех турнирах и забил два мяча при девяти голевых передачах.

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