Дэйвис стал самым быстрым игроком матча «Боруссия» — «Бавария». Он развил скорость 35,3 км/ч
Защитник «Баварии» Альфонсо Дэйвис стал самым быстрым футболистом 28-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (1:0), сообщает официальный сайт клуба. Его пиковая скорость составила 35,3 км/ч.
Live look at Alphonso Davies.??— ?? FC Bayern US ?? (@FCBayernUS) May 26, 2020
?? #BVBFCB 0-0 (35') pic.twitter.com/CWHb6auQZp
В первом тайме 19-летний футболист совершил 30 забегов на максимальной скорости. Во втором тайме — еще 12. Он принял участие в 36 единоборствах, и по этому показателю также стал лучшим в этой игре.
Канадец в текущем сезоне провел 35 матчей за «Баварию» во всех турнирах и забил два мяча при девяти голевых передачах.
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Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2020/05/bundesliga-topspiel-gegen-bvb---schnell-schneller-alphonso-davies