Де Лигт рассказал о конкуренции в «Баварии»

Защитник Маттейс де Лигт рассказал о конкуренции в «Баварии». Футболист на данный момент восстанавливается после травмы.

«Я начал сезон с травмы, что крайне неприятно. Мне потребовалось время, чтобы вернуть себе кондиции, а потом случилось повреждение колена. Пропустил много матчей, а в «Баварии» такая конкуренция...» — цитирует де Лигта Voetbal International.

24-летний футболист играет в «Баварии» с лета 2022 года. За это время он провел 45 матчей за команду, забив 5 голов. Его трансферная стоимость — 65 миллионов евро.

«Бавария» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 60 очков.