«Бавария» попробует договориться с Де Дзерби, если не получится переманить Хаби Алонсо

«Бавария» заинтересована в главном тренере «Брайтона» Роберто Де Дзерби, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, мюнхенцы попробуют договориться с итальянским специалистом, если у них не выйдет переманить тренера «Байера» Хаби Алонсо.

В феврале «Бавария» объявила об уходе главного тренера Томаса Тухеля из клуба по окончании сезона-2023/24.

Отмечается, что Де Дзерби знает об интересе немецкого клуба, но пока не определился со своим будущим.

После 26 туров бундеслиги «Бавария» занимает второе место, набрав 60 очков. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 10 очков.