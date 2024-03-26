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Источник: «Реал» не намерен платить за Дэвиса больше 20-25 миллионов евро

Алина Савинова
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Руководство «Реала» определилось с максимальной суммой, которую готово отдать за защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

По информации журналиста Хосепа Педрероля, мадридский клуб не собирается платить больше 20-25 миллионов евро за футболиста. При этом для «Реала» важно, чтобы Дэвис показал свое желание выступать за команду.

Ранее издание AS сообщало, что защитник настроен на переход в клуб из Мадрида. Отмечалось, что 23-летний канадец рассчитывает присоединиться к «Реалу» в летнее трансферное окно.

В этом сезоне Дэвис провел 31 матч за «Баварию» во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. Его контракт с немецкой командой рассчитан до лета 2025 года.

Футбол
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 26 22 4 0 66-18 70
2
 Бавария 26 19 3 4 78-31 60
3
 Штутгарт 26 18 2 6 60-31 56
4
 Боруссия Д 26 14 8 4 53-32 50
5
 РБ Лейпциг 26 15 4 7 60-32 49
6
 Айнтрахт Ф 26 10 10 6 42-35 40
7
 Аугсбург 26 9 8 9 43-42 35
8
 Хоффенхайм 26 9 6 11 44-50 33
9
 Фрайбург 26 9 6 11 36-48 33
10
 Вердер 26 8 6 12 35-41 30
11
 Хайденхайм 26 7 8 11 35-44 29
12
 Боруссия М 26 6 10 10 46-50 28
13
 Унион Б 26 8 4 14 25-42 28
14
 Вольфсбург 26 6 7 13 31-44 25
15
 Бохум 26 5 10 11 30-54 25
16
 Майнц 26 3 10 13 22-46 19
17
 Кельн 26 3 9 14 20-47 18
18
 Дармштадт 26 2 7 17 26-65 13
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Боруссия М – Фрайбург
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Байер – Хоффенхайм
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Айнтрахт Ф – Унион Б
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РБ Лейпциг – Майнц
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Вердер – Вольфсбург
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Бавария – Боруссия Д
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Бавария

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Алехандро Гримальдо

Байер

 11
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 10
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

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 20 2 6
Максенс Лакруа

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Вольфсбург

 22 1 2
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

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