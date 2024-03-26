Источник: «Реал» не намерен платить за Дэвиса больше 20-25 миллионов евро

Руководство «Реала» определилось с максимальной суммой, которую готово отдать за защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

По информации журналиста Хосепа Педрероля, мадридский клуб не собирается платить больше 20-25 миллионов евро за футболиста. При этом для «Реала» важно, чтобы Дэвис показал свое желание выступать за команду.

Ранее издание AS сообщало, что защитник настроен на переход в клуб из Мадрида. Отмечалось, что 23-летний канадец рассчитывает присоединиться к «Реалу» в летнее трансферное окно.

В этом сезоне Дэвис провел 31 матч за «Баварию» во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. Его контракт с немецкой командой рассчитан до лета 2025 года.