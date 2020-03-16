«Что лучше: карантин или существование успешного бизнеса?» Непопулярное мнение Леманна по коронавирусу

Бывший вратарь «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн высказал сомнения по поводу целесообразности карантина из-за эпидемии коронавируса. По его мнению, потеря работы и финансовый кризис могут нанести людям больший вред.

«Что лучше: сидеть дома на карантине в защиту от чего-то, что мы не могли изучить в предыдущие годы, и потерять работу, или существование успешного бизнеса? Не будет ли больше людей заболевать из-за финансовых проблем, чем из-за вируса? Кто ответит на этот вопрос?» — написал Леманн в Twitter.

По данным на 16 марта всего коронавирусом заразились 167 тысяч человек, из них 76 тысяч выздоровели и порядка 6400 умерли. ВОЗ официально объявила о пандемии, подавляющее большинство спортивных турниров, включая чемпионат Голландии, были приостановлены или отменены, в некоторых странах введен карантин.

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