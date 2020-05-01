Чемпионат Германии может возобновиться 15 мая, информирует Goal. Сообщается, что немецкая футбольная лига (DFL) считает эту дату реалистичной. Окончательное решение будет зависеть от решения правительства Германии.

6 мая федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проведет совещание с министрами, на котором будет принято решение о дальнейшем проведении спортивных мероприятий в стране. При этом отношение к Бундеслиге в данном аспекте, скорее всего, будет другим, чем к остальным видам спорта, так как она предоставляет большое количество рабочих мест.