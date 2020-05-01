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Чемпионат Германии может возобновиться 15 мая

22:21
Тренировка ФК «Бавария». Фото Reuters
Тренировка ФК «Бавария». Фото Reuters

Чемпионат Германии может возобновиться 15 мая, информирует Goal. Сообщается, что немецкая футбольная лига (DFL) считает эту дату реалистичной. Окончательное решение будет зависеть от решения правительства Германии.

6 мая федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проведет совещание с министрами, на котором будет принято решение о дальнейшем проведении спортивных мероприятий в стране. При этом отношение к Бундеслиге в данном аспекте, скорее всего, будет другим, чем к остальным видам спорта, так как она предоставляет большое количество рабочих мест.

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