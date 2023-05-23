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Сегодня, 14:07

Чанов оценил перспективы российского вратаря Лунева после ухода из «Байера»

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной СССР Вячеслав Чанов поделился мыслями о будущем российского голкипера Александра Лунева.

«В Германии у Лунева не сложилось. Он практически не играл из-за травм. Мы можем только догадываться, в какой он сейчас форме. На основании старого багажа никто не станет принимать решение. Наверняка будут требования пройти углубленный медосмотр. Будут вопросы и по игре, ведь за два года Александр провел всего три матча. Думаю, многое будет зависеть от того, в каком состоянии Лунев приедет. И от работы его агента. Вероятно, сейчас, в конце сезона, уже появляются какие-то запросы от команд. В любом случае, хотелось бы, чтобы Александр продолжал играть. Желаю ему здоровья», — цитирует Чанова Vprognoze.ru.

22 мая «Байер» объявил об уходе нескольких игроков в конце сезона, включая Лунева. 31-летний футболист выступал за немецкую команду с 2021 года на правах свободного агента. С того момента он провел 3 матча за «Байер», в которых пропустил 4 мяча. Ранее Лунев играл в составе «Зенита».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10890734-chanov-ocenil-perspektivy-luneva-posle-uhoda-iz-bajera.html
Вячеслав Чанов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 33 22 4 7 81-42 70
2
 Бавария 33 20 8 5 90-37 68
3
 РБ Лейпциг 33 19 6 8 60-39 63
4
 Унион Б 33 17 8 8 50-38 59
5
 Фрайбург 33 17 8 8 50-42 59
6
 Байер 33 14 8 11 57-46 50
7
 Вольфсбург 33 13 10 10 56-46 49
8
 Айнтрахт Ф 33 12 11 10 56-51 47
9
 Майнц 33 12 9 12 52-53 45
10
 Кельн 33 10 12 11 48-52 42
11
 Боруссия М 33 10 10 13 50-55 40
12
 Вердер 33 10 6 17 51-63 36
13
 Хоффенхайм 33 10 5 18 47-56 35
14
 Аугсбург 33 9 7 17 42-61 34
15
 Штутгарт 33 7 11 15 44-56 32
16
 Бохум 33 9 5 19 37-72 32
17
 Шальке 33 7 10 16 33-67 31
18
 Герта 33 6 8 19 40-68 26
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Боруссия М – Аугсбург
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 - : -
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Айнтрахт Ф – Фрайбург
 - : -
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Кельн – Бавария
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РБ Лейпциг – Шальке
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Кристофер Нкунку

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Джамал Мусиала

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Ко Итакура

Боруссия М

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Пьеро Хинкапье

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