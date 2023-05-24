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Сегодня, 08:38

«Ливерпуль» снова интересуется защитником «Лейпцига» Гвардиолом

Виталий Косик
Корреспондент
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Центральный защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает Express.

Ранее сообщалось, что английский клуб отказался от идеи приобретения игрока из-за высокой стоимости.

По информации издания, «Ливерпуль» готов возобновить интерес к Гвардиолу. В руководстве команды планируют усилить центр обороны грядущим летом.

21-летний хорват выступает за «Лейпциг» с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

В текущем сезоне Гвардиол провел за «Лейпциг» 41 матч во всех турнирах и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 75 миллионов евро.

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 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 33 22 4 7 81-42 70
2
 Бавария 33 20 8 5 90-37 68
3
 РБ Лейпциг 33 19 6 8 60-39 63
4
 Унион Б 33 17 8 8 50-38 59
5
 Фрайбург 33 17 8 8 50-42 59
6
 Байер 33 14 8 11 57-46 50
7
 Вольфсбург 33 13 10 10 56-46 49
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 Айнтрахт Ф 33 12 11 10 56-51 47
9
 Майнц 33 12 9 12 52-53 45
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 Кельн 33 10 12 11 48-52 42
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 Боруссия М 33 10 10 13 50-55 40
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 Вердер 33 10 6 17 51-63 36
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 Хоффенхайм 33 10 5 18 47-56 35
14
 Аугсбург 33 9 7 17 42-61 34
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 Штутгарт 33 7 11 15 44-56 32
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 Бохум 33 9 5 19 37-72 32
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