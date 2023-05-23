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Первый тренер Лунева: «Не верю, что у Андрея могут быть предложения из России. Не нужно было ему уезжать»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Дмитрий Гуленков, первый тренер вратаря Андрея Лунева отреагировал на новость о том, что российский голкипер покинет немецкий «Байер» по окончании сезона.

«Лунька хотел играть в Европе. Амбиции есть, он мог бы играть не хуже основного вратаря. Но ему не нужно было уезжать из России. Поехал в «Байер», и пошли одни травмы, проблемы. Он не реализовал свой потенциал. Не верю, что у него могут быть предложения из России. Надеюсь, у него есть варианты, где играть дальше.
Хочу, чтобы он сыграл за сборную. Он должен доказать самому себе, что он все еще может играть на высоком уровне. Я учил его на ошибках Акинфеева. Пусть докажет, что способен занять место в составе», — приводит Sport24 слова Гуленкова.

Летом 2021 года Лунев покинул «Зенит» по истечении срока контракта и перешел в «Байер». За два года в немецком клубе вратарь провел 3 матча и пропустил 4 гола.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-22-pervyy-trener-luneva-ya-ne-veryu-chto-u-andreya-mogut-byt-predlozheniya-iz-rossii-ne-nuzhno-bylo-yemu-uyezzhat
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 Бавария 33 20 8 5 90-37 68
3
 РБ Лейпциг 33 19 6 8 60-39 63
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 Унион Б 33 17 8 8 50-38 59
5
 Фрайбург 33 17 8 8 50-42 59
6
 Байер 33 14 8 11 57-46 50
7
 Вольфсбург 33 13 10 10 56-46 49
8
 Айнтрахт Ф 33 12 11 10 56-51 47
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