Бывший спортивный директор «Шальке»: «Наибольшее впечатление у меня оставили трое: Клопп, Тухель и Тедеско»

Бывший спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель подробно вспомнил период своей работы с нынешним тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

— Я общался с очень многими специалистам, но наибольшее впечатление у меня оставили трое: Клопп, Тухель и Тедеско, — заявил Хайдель в интервью Independent. — После того, как я побеседовал с ними, я всегда оставался под особым впечатлением.

У Доменико большой тренерский опыт с самыми разными командами: он ведь работал и с юношами, и 12-летними игроками. Доменико не понаслышке знает, как работать с молодыми, как с ними общаться. У него есть к ним ключи, они при нем быстро раскрываются.

Тедеско окончил знаменитую академию Ханнеса Вайсвайлера с отличием и здорово работал в «Мерседесе». Мне было интересно поработать с тренером, пришедшим из другой профессии. Как показал наш опыт в «Шальке», этот эксперимент имеет право на жизнь. Люди, вышедшие не из футбола, привносят к этот вид спорта свою изюминку, это чрезвычайно важно.

Когда Тедеско возглавил «Шальке», уже на второй день я почувствовал, что игроки его приняли. Он обладает врожденной харизмой. Как правило, ее либо нет, либо она есть. С Тедеско — второй случай.

Тедеско работал в «Шальке» с июня 2017-го по март 2019-го. Под его руководством «горняки» заняли второе место в бундеслиге в сезоне-2017/18. Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября, подписав контракт, рассчитанный до лета 2021 года.

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