«Боруссия» после разгрома «Шальке» «поблагодарила» пустой стадион

Футболисты дортмундской «Боруссии» после победы над «Шальке» в 26-м туре чемпионата Германии (4:0). Игра стала первой после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. После окончания рурского дерби игроки «Боруссии» устроили шуточный перформанс: подошли к пустым трибунам стадиона, поклонились им и устроили овацию.

Borussia Dortmund players celebrate in front of an empty Yellow Wall following 4-0 win over rivals Schalke. pic.twitter.com/btUSpgzbSE — Get German Football News (@GGFN_) May 16, 2020

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