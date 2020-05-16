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«Боруссия» после разгрома «Шальке» «поблагодарила» пустой стадион

21:20
Иггроки &quot;Боруссии&quot; благодарят пустой стадион. Фото Twitter
Иггроки &quot;Боруссии&quot; благодарят пустой стадион. Фото Twitter
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Футболисты дортмундской «Боруссии» после победы над «Шальке» в 26-м туре чемпионата Германии (4:0). Игра стала первой после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. После окончания рурского дерби игроки «Боруссии» устроили шуточный перформанс: подошли к пустым трибунам стадиона, поклонились им и устроили овацию.

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