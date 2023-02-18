«Штутгарт» разгромил «Кельн», «Лейпциг» обыграл «Вольфсбург» в бундеслиге

«Штутгарт» разгромил «Кельн» в матче 21-го тура чемпионата Германии — 3:0.

Голами в составе победителей отметились Жил Диаш, Борна Соса и Танги Кулибали.

В другом матче 21-го тура «Лейпциг» обыграл «Вольфсбург» со счетом 3:0. Голы в этой встрече забили Эмиль Форсберг, Конрад Лаймер и Доминик Собослаи.

«Штутгарт» занимает 14-е место в турнирной таблице бундеслиги (19 очков), «Кельн» — 11-й (26). «Лейпциг» находится на пятой строчке (39 очков), «Вольфсбург» — на седьмой (30).