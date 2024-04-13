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Сегодня, 18:31

Дубль Забитцера принес дортмундской «Боруссии» победу над гладбахской «Боруссией»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Боруссия» М — «Боруссия» Д.
Фото AFP

«Боруссия» из Дортмунда на выезде обыграла менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 29-го тура немецкой бундеслиги — 2:1.

Дубль за гостей оформил Марсель Забитцер. Полузащитник забил с игры на 22-й минуте и реализовал пенальти шесть минут спустя.

Единственный мяч хозяев на 36-й минуте забил Максимилиан Вебер.

На 55-й минуте гости остались в меньшинстве, красную карточку получил Карим Адейеми.

Дортмундцы с 56 очками поднялись на четвертое место в бундеслиге. Гладбахцы с 31 очком идут на 11-й строчке в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
13 апр, 16:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
1:2
Боруссия Д

В параллельных матчах «Лейпциг» разгромил «Вольфсбург» (3:0), а «Бохум» и «Хайденхайм» сыграли вничью — 1:1.

Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
13 апр, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
3:0
Вольфсбург
Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
13 апр, 16:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
1:1
Хайденхайм

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Бохум
ФК Вольфсбург
ФК Лейпциг
1
0
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«Бавария» обыграла «Кельн» и прервала серию из двух поражений подряд в бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 28 24 4 0 69-19 76
2
 Бавария 29 20 3 6 82-36 63
3
 Штутгарт 28 19 3 6 64-34 60
4
 РБ Лейпциг 29 17 5 7 67-33 56
5
 Боруссия Д 29 16 8 5 57-34 56
6
 Айнтрахт Ф 28 10 12 6 43-36 42
7
 Аугсбург 29 10 9 10 47-46 39
8
 Хоффенхайм 29 10 6 13 49-57 36
9
 Фрайбург 28 10 6 12 40-52 36
10
 Хайденхайм 29 8 10 11 42-50 34
11
 Боруссия М 29 7 10 12 50-56 31
12
 Вердер 28 8 7 13 36-44 31
13
 Унион Б 29 8 5 16 25-45 29
14
 Вольфсбург 29 7 7 15 34-50 28
15
 Бохум 29 5 12 12 34-59 27
16
 Майнц 29 5 11 13 30-47 26
17
 Кельн 29 4 10 15 23-51 22
18
 Дармштадт 28 2 8 18 28-71 14
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12.04 21:30
Аугсбург – Унион Б
 2 : 0
13.04 16:30
Боруссия М – Боруссия Д
 1 : 2
13.04 16:30
Бавария – Кельн
 2 : 0
13.04 16:30
Бохум – Хайденхайм
 1 : 1
13.04 16:30
Майнц – Хоффенхайм
 4 : 1
13.04 16:30
РБ Лейпциг – Вольфсбург
 3 : 0
13.04 19:30
Штутгарт – Айнтрахт Ф
 - : -
14.04 16:30
Дармштадт – Фрайбург
 - : -
14.04 18:30
Байер – Вердер
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 32
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 24
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 22
П
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 26 1 1
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