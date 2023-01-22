«Байер» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» и продлил победную серию до четырех матчей
«Байер» в матче 16-го тура чемпионата Германии обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 3:2.
В составе леверкузенцев отличились Митчел Баккер, Амин Адли и Надием Амири. У хозяев дубль оформил Ларс Штиндль. Игроки гостей Сердар Азмун и Андрей Лунев остались в запасе.
«Байер» одержал четвертую победу подряд и с 21 очком занимает девятое место в турнирной таблице, «Боруссия М» с 22 очками — на восьмой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|16
|10
|5
|1
|50-14
|35
|
2
|Фрайбург
|16
|9
|3
|4
|25-23
|30
|
3
|Айнтрахт Ф
|16
|9
|3
|4
|35-24
|30
|
4
|Унион Б
|16
|9
|3
|4
|27-21
|30
|
5
|РБ Лейпциг
|16
|8
|5
|3
|31-22
|29
|
6
|Боруссия Д
|16
|9
|1
|6
|29-24
|28
|
7
|Вольфсбург
|16
|7
|5
|4
|30-20
|26
|
8
|Боруссия М
|16
|6
|4
|6
|30-27
|22
|
9
|Вердер
|16
|6
|3
|7
|26-34
|21
|
10
|Байер
|16
|6
|3
|7
|28-28
|21
|
11
|Майнц
|16
|5
|5
|6
|20-25
|20
|
12
|Кельн
|16
|5
|5
|6
|28-30
|20
|
13
|Хоффенхайм
|16
|5
|3
|8
|23-25
|18
|
14
|Бохум
|16
|5
|1
|10
|17-37
|16
|
15
|Штутгарт
|16
|3
|6
|7
|19-28
|15
|
16
|Аугсбург
|16
|4
|3
|9
|21-30
|15
|
17
|Герта
|16
|3
|5
|8
|20-25
|14
|
18
|Шальке
|16
|2
|3
|11
|13-35
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.01
|22:30
|
РБ Лейпциг – Бавария
|1 : 1
|21.01
|17:30
|
Бохум – Герта
|3 : 1
|21.01
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Шальке
|3 : 0
|21.01
|17:30
|
Штутгарт – Майнц
|1 : 1
|21.01
|17:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|3 : 1
|21.01
|17:30
|
Вольфсбург – Фрайбург
|6 : 0
|21.01
|20:30
|
Кельн – Вердер
|7 : 1
|22.01
|17:30
|
Боруссия Д – Аугсбург
|4 : 3
|22.01
|19:30
|
Боруссия М – Байер
|2 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|11
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|15
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|12
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|14
|1
|2
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