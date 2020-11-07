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«Боруссия» и «Бавария» назвали стартовые составы

19:43
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Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Баварией».

«Боруссия»: Бюрки, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Витсель, Дилэйни, Санчо, Ройс, Рейна, Холанн.

«Бавария»: Нойер, Сарр, Боатенг, Алаба, Эрнандез, Киммих, Горецка, Гнабри, Мюллер, Коман, Левандовски.

Матч начнется в 20.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.

Боруссия Д — Бавария

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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