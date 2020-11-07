«Боруссия» и «Бавария» назвали стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Баварией».
«Боруссия»: Бюрки, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Витсель, Дилэйни, Санчо, Ройс, Рейна, Холанн.
«Бавария»: Нойер, Сарр, Боатенг, Алаба, Эрнандез, Киммих, Горецка, Гнабри, Мюллер, Коман, Левандовски.
Матч начнется в 20.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.